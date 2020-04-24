فيديو| عاصفة ترابية تغطي سماء القاهرة أول يوم رمضان ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

غطت عاصفة رياح محملة بالرمال والأتربة سماء محافظة القاهرة منذ الساعات الأولى من الصباح، ومن المقرر أن تستمر حتى بعد آذان المغرب مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن تعرض البلاد لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ فجر الخميس، حتى اليوم الجمعة، وتقل حدتها بداية من صباح يوم السبت، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

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وأوضحت الأرصاد، أن سبب موجة التقلبات يرجع لوجود منخفض جوي على مصر في ظل وجود امتداد لمنخفض السودان الموسمي، ما يتسبب في رياح جنوبية شرقية محملة بكميات كبيرة من بخار الماء قادمة من البحر الأحمر، كما تتواجد رياح شمالية غربية، غربية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.

ويكون نشاط الرياح على كافة أنحاء البلاد، مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.