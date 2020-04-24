بقيمة مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا تهريب (قطع غيار سيارات – أدوات صحية – ملابس – معدات رياضية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فيها (1,037,299 مليون وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون جنيهاً).

وفي مجال الأمن العام تم ضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.