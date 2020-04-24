أمن القاهرة ينقل مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة للمستشفى لإجراء عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نقلت أجهزة الأمن بالقاهرة، أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المستشفى، بعدما استغاث بهم لتوفير مكان له لإجراء عملية جراحية، وذلك في استجابة فورية لطلب أحد المواطنين وقام أمن القاهرة بتوجه مأمورية لنقل المذكور والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية.

وتبلغ لغرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين (ذوي الاحتياجات الخاصة- مقيم بمنطقة عين شمس) طلب مساعدته في تدبير مكان لنجله "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بأحد المستشفيات، نظرًا لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية صحبة أحد ضباط إدارة حقوق الإنسان بالمديرية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق لنقل المذكور إلى أحد المستشفيات الحكومية وإنهاء إجراءات حجزه بها وإجراء العملية له، وقد وجه المواطن الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لطلبه ونقل نجله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية له.

تأتي تلك الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.