في يوم واحد.. تنفيذ 77 ألف حكم قضائي وضبط 5 تشكيلات عصابية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية 207 قطعة سلاح ناري و 225 قضية مخدرات وتنفيذ 77808 حكم قضائي متنوع خلال خملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمديرات الأمن.

وفي ذات السياق خلال 24 ساعة الأخيرة، ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 16متهما ارتكبوا 24حادث متنوع، 18 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 163 دراجة نارية مخالفة و16 ألف و945 مخالفة مرورية وإعادة 3سيارات و8 دراجات نارية مبلغ بسرقتهم وفحص 81 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.