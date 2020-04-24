محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري.
وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الجمعة أن وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ألقت القبض عليها صباح اليوم الجمعة.
وأضافت النيابة أن ضبط المتهمة تنفيذٌ لأمر النيابة العامة بضبطها.
وأشارت إلى أنها ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصري بعد ضبطها بالأزبكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.