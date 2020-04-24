النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصري بعد ضبطها بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الجمعة أن وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ألقت القبض عليها صباح اليوم الجمعة.

وأضافت النيابة أن ضبط المتهمة تنفيذٌ لأمر النيابة العامة بضبطها.

وأشارت إلى أنها ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.