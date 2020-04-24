الداخلية: ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

أكدت وزارة الداخلية، في بيان تم نشره عبر صفحة الوزارة على الفيس بوك، ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور في إطار الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين.

وكانت الوزارة قررت بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 أبريل لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة.

كما يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سي سي) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدوري ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فوري" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقي السيارات بالوحدات بشكل مرحلي وفقاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.