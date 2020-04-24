بـ "28 قالب هيروين".. ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في تجارة المخدرات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، القبض على اثنين عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهخيروين.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما (28 قالب لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام، طبنجة، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.