الداخلية: ضبط 6 تجار مخدرات في قضايا غسل 20 مليون جنيه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 متهمين قاموا بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 20مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.