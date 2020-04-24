أخبار مصر | الإمام الأكبر يتلقى اتصالا من ولي عهد أبوظبي للتهنئة برمضان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يتلقى اتصالا من ولي عهد أبوظبي للتهنئة برمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الاتصال، أكد سمو الشيخ محمد بن زايد، تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا للدور الذي يقوده الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة التسامح والسلام.

من ناحيته، أعرب فضيلة الإمام الأكبر، عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على هذه التهنئة الكريمة، متمنيًا لسموه ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وإخوانه حكام الإمارات ولدولة الإمارات وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، الخير والتقدم والرخاء.

ودعا الله تعالي أن يكون قدوم هذا الشهر الكريم فاتحة خير علي البشرية كلها وقد عاد للعالم أمنه واستقراره وسلامته. بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر بشهر رمضان Advertisements