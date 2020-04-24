أخبار مصر | "السياحة والآثار": جولاتنا الافتراضية مستمرة طوال رمضان في هذه الأوقات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار": جولاتنا الافتراضية مستمرة طوال رمضان في هذه الأوقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استمرارها في إطلاق الجولات الافتراضية والإرشادية المصورة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي الجولات إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة الزيارة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تطلق الجولات طوال شهر رمضان الكريم خلال يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتضمن محتوى تلك الجولات زيارة لأثر إسلامي أو شرح لقطع أثرية إسلامية في أحد المتاحف الموجوده في مصر.

ويمكن متابعة الجولات عبر الروابط التالية اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا.