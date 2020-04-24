أخبار مصر | بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر في اتصال هاتفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر في اتصال هاتفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا مِن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة؛ للتهنئة بشهر رمضان المبارك.

وأعرب البابا فرنسيس عن تهانيه الطيِّبة لفضيلة الإمام الأكبر وجميعِ المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبات السعيدة على العالَم وقد أصبح خاليًا مِنَ الأوبئة والحروب، وأن تنعم الإنسانيةُ بمزيد من الأمن والاستقرار.

وخلال الاتصال، ناقش الإمام الأكبر والبابا فرنسيس أهمية تعزيز التضامن العالمي في ظل جائحة كورونا، وسبل تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، والدور المأمول من اللجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة في ظل ما يمر به العالم من أزمات إنسانية.

مِن ناحيته، أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن البابا فرنسيس أخٌ وصديق مخلص، معربًا عن تقديره واعتزازه بتهنئة أخيه البابا فرنسيس وتمنياته أن تسهم جهودهما سويًّا في نشر قيم التعايش والسلام العالمي.

ووجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال كلمة متلفزة للمسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال شيخ الأزهر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عامة والأمة الإسلامية بكل خير، بمنسابة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الانسانية جمعاء بالأمن والخير والبركات".

وتابع، خلال كلمته المتلفزة: "أيها المسلمين نستقبل رمضان هذا العام في أجواء عصيبة على البشرية جمعاء، والله يشهد على ما في قلوبنا نحن المسلمين، من ألم وحزن جراء تعليق الصلوات في المساجد، حتى مع يقيننا التام من أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الغراء، ولكن القلوب عندما تتعلق بالمساجد يصعب عليه هجرها".