أخبار مصر | بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر في اتصال هاتفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر في اتصال هاتفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا مِن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة؛ للتهنئة بشهر رمضان المبارك.
وأعرب البابا فرنسيس عن تهانيه الطيِّبة لفضيلة الإمام الأكبر وجميعِ المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبات السعيدة على العالَم وقد أصبح خاليًا مِنَ الأوبئة والحروب، وأن تنعم الإنسانيةُ بمزيد من الأمن والاستقرار.
وخلال الاتصال، ناقش الإمام الأكبر والبابا فرنسيس أهمية تعزيز التضامن العالمي في ظل جائحة كورونا، وسبل تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، والدور المأمول من اللجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة في ظل ما يمر به العالم من أزمات إنسانية.
مِن ناحيته، أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن البابا فرنسيس أخٌ وصديق مخلص، معربًا عن تقديره واعتزازه بتهنئة أخيه البابا فرنسيس وتمنياته أن تسهم جهودهما سويًّا في نشر قيم التعايش والسلام العالمي.
ووجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال كلمة متلفزة للمسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وقال شيخ الأزهر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عامة والأمة الإسلامية بكل خير، بمنسابة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الانسانية جمعاء بالأمن والخير والبركات".
وتابع، خلال كلمته المتلفزة: "أيها المسلمين نستقبل رمضان هذا العام في أجواء عصيبة على البشرية جمعاء، والله يشهد على ما في قلوبنا نحن المسلمين، من ألم وحزن جراء تعليق الصلوات في المساجد، حتى مع يقيننا التام من أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الغراء، ولكن القلوب عندما تتعلق بالمساجد يصعب عليه هجرها".
تعافي 1004 مصابين بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.