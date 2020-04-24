أخبار مصر | "البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

ن البلاد تتأثر بمنخفض خماسينى، مصحوب بزيادة نشاط الرياح، والتي تكون مثيرة للأتربة والرمال المثارة على كافة الأنحاء، والتي تصل إلى حد عاصفة ترابية على بعض المناطق مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء، وتتحول إلى الجنوبية الغربية وتتقدم تدريجيا ناحية الشرق.

ونصحت وزارة البيئة، كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، وأكدت الوزارة أنها تعمل خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية ستتابع مؤشرات جودة الهواء، ‏والاعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن، كما أعلنت تلقى الشكاوي خاصة بالمواطنين بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.

رياح نشطة مثيرة للأتربة تصل إلى حد عاصفة ترابية

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وتشهد القاهرة الكبرى طقسا حارًا نهارًا باردًا ليلًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة فى أنحاء البلاد، مع تواجد الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد الوجه البحرى طقس حاراَ نهاراَ بارداَ ليلاَ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى عاصفة ترابية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 من إبريل، فى القاهرة الكبرى 35 درجة والصغري 18 درجة مئوية، والإسكندرية الكبرى 26 والصغري 16 درجة مئوية، ومطروح الكبرى 22 درجة والصغري 16 درجة مئوية، أما فى الوجه القبلي فتكون فى سوهاج الكبرى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا الكبرى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان الكبرى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

