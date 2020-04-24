أخبار مصر | "التيك أواي فقط".. تعرف على طبيعة عمل المطاعم في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "التيك أواي فقط".. تعرف على طبيعة عمل المطاعم في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبلغت غرفة المنشآت السياحية المطاعم السياحية بالضوابط الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء للعمل خلال شهر رمضان المبارك، بشأن السماح للمطاعم السياحية بخدمة استلام المأكولات (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان.
ووافق مجلس الوزراء على عمل المطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وحلويات بخدمة التيك أواي العمل خلال رمضان بشروط، أهمها ما يلي:
- تشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة في المطعم.
- تثبيت أفراد العمالة التي تخضع للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان، وتدريبهم احترازات السلامة الصحية وإلزامهم بارتداء الملابس الواقية وإجراءات النظافة والتعقيم الشخصي وللمطعم.
- الالتزام بمواعيد الحظر، وإعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المطعم، ولا يسمح بأكثر من 10 أفراد للمطعم للطلب والاستلام.
- التسليم خارج المطعم إذا توافد اكثر من 10 أفراد، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل المطعم.
- استمرار توصيل خدمة الطلبات إلى المنازل طوال أيام الاسبوع.
ومن ناحيتها عممت غرفة المنشآت السياحية منشورًا على أعضائها بتلك الشروط وأعلنت أن أي مخالفة ستعرض المنشأة إلى عقوبة حاسمة من قبل وزارة السياحة والآثار.
تعليمات مشددة لغرفة المنشآت السياحية
وكانت الوزارة قد أرسلت الأسبوع الماضي، تعليمات مشددة لغرفة المنشآت السياحية بمطالبة المطاعم السياحية بجدول ثابت لتعقيم المنشآت يجب الالتزام به، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وعممت الغرفة منشورا على أعضائها، قالت فيه: "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وبناء على تعليمات وزارة السياحة لمواجهة هذه الظروف والخروج من الأزمة، يجب الالتزام بعمل جداول تعقيم للمنشأة وإخطار الغرفة بهذا الجدول والالتزام به"
تعافي 1004 مصابين بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.