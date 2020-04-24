أخبار مصر | "التيك أواي فقط".. تعرف على طبيعة عمل المطاعم في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "التيك أواي فقط".. تعرف على طبيعة عمل المطاعم في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت غرفة المنشآت السياحية المطاعم السياحية بالضوابط الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء للعمل خلال شهر رمضان المبارك، بشأن السماح للمطاعم السياحية بخدمة استلام المأكولات (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان.

ووافق مجلس الوزراء على عمل المطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وحلويات بخدمة التيك أواي العمل خلال رمضان بشروط، أهمها ما يلي:

- تشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة في المطعم.

- تثبيت أفراد العمالة التي تخضع للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان، وتدريبهم احترازات السلامة الصحية وإلزامهم بارتداء الملابس الواقية وإجراءات النظافة والتعقيم الشخصي وللمطعم.

- الالتزام بمواعيد الحظر، وإعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المطعم، ولا يسمح بأكثر من 10 أفراد للمطعم للطلب والاستلام.

- التسليم خارج المطعم إذا توافد اكثر من 10 أفراد، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل المطعم.

- استمرار توصيل خدمة الطلبات إلى المنازل طوال أيام الاسبوع.

ومن ناحيتها عممت غرفة المنشآت السياحية منشورًا على أعضائها بتلك الشروط وأعلنت أن أي مخالفة ستعرض المنشأة إلى عقوبة حاسمة من قبل وزارة السياحة والآثار.

تعليمات مشددة لغرفة المنشآت السياحية

وكانت الوزارة قد أرسلت الأسبوع الماضي، تعليمات مشددة لغرفة المنشآت السياحية بمطالبة المطاعم السياحية بجدول ثابت لتعقيم المنشآت يجب الالتزام به، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وعممت الغرفة منشورا على أعضائها، قالت فيه: "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وبناء على تعليمات وزارة السياحة لمواجهة هذه الظروف والخروج من الأزمة، يجب الالتزام بعمل جداول تعقيم للمنشأة وإخطار الغرفة بهذا الجدول والالتزام به"