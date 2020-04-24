مصر | حبس متهم لسرقته مشغولات ذهبية من شقة في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهم لسرقته مشغولات ذهبية من شقة في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة شمال القاهرة، حبس عاطل لقيامه بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين فى منطقة الأزبكية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة باستدعاء المجنى عليه وتعرف على المضبوطات المبلغ بسرقتها، فيما أمرت بسرعة استكمال تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامى.
البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بميدان رمسيس بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم -سلسلة بدلاية" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى، وبمواجهته عن مصدر المضبوطات أقر بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته وخاتم و3 غوايش ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين الكائن بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية.
وأقر بقيامه بالتصرف في باقى المسروقات بالبيع بمحل مصوغات ذهبية كائن بمحافظة الغربية بقيمة مبلغ 11250 جنيها وشرائه الهاتفان المضبوطان بحوزته بمبلغ 3000 جنيه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
ومن ناحية أخرى كثفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد الأشخاص، بتضرر والدته "مسنة" مقيمة بدائرة القسم من (خادمتها) لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور إفاقتها إكتشفت سرقة (مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى كيلو جرام) من داخل الخزينة بإستخدام المفتاح الأصلى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها (خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، لها معلومات جنائية مسجلة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التخدير" وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالى (240 ألف جنيه) من متحصلات بيع المصوغات الذهبية لدى عميلتها "سيئة النية" (صاحبة محل ذهب، لها معلومات جنائية مسجلة).
وبإستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها تزن حوالى 100 جرام) وقيامها بتسليم باقى المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات وإتهمتها بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر.