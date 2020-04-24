مصر | حبس متهم لسرقته مشغولات ذهبية من شقة في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهم لسرقته مشغولات ذهبية من شقة في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة شمال القاهرة، حبس عاطل لقيامه بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين فى منطقة الأزبكية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة باستدعاء المجنى عليه وتعرف على المضبوطات المبلغ بسرقتها، فيما أمرت بسرعة استكمال تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامى.

البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بميدان رمسيس بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم -سلسلة بدلاية" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى، وبمواجهته عن مصدر المضبوطات أقر بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته وخاتم و3 غوايش ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين الكائن بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية.