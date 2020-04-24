مصر | حبس متهمين لاتجارهما في مخدر الهيروين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهمين لاتجارهما في مخدر الهيروين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس متهمين لحيازتهما على كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين، وإرسال الكمية المضبوطة إلى المعمل الكيميائي.

البداية تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين ("لهما معلومات جنائية مسجلة") حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهمابدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 300 جرام"- مبلغ مالى).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

سقوط عاطل في القاهرة بحوزته "كوكتيل مخدرات"

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، حال استقلاله إحدي السيارات بمنطقة سكنه بدائرة القسم.

وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 جراما، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 17 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرامات، 30 قرصا مخدرا لعقار الأبتريل، وطبنجة، و13 طلقة 9 مم، ومبلغ مالي قدره 317 ألف جنيه، 2 سلاح أبيض "مطواة"، 2 هاتف محمول، ميزان.

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وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرمية بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجه.

ضبط صاحب محل بحوزته 939 قطعة غيار سيارات و155 لتر زيت

وفي سياق آخر، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة من القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات من دون ترخيص، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطار من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفاده، ضبط "رامي. م"، 33 سنة، صاحب محل قطع غيار وزيوت سيارات من دون ترخيص كائن دائرة قسم شرطة الهرم، ومقيم بمنطقة العجوزة، لقيامة بتجميع كميات كبيره من قطع غيار السيارات وسائل السيارات بدون فواتير ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية ومداهمة المحل المشار إليه، وعُثر بداخله على 939 قطعة (كوبلن، تيل فرامل، بوجيهات، فلتر زيت حشو، سير باور، جوان وش سليندر، بالإضافة إلى 155 لتر زيت سيارات بدون فواتير.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.