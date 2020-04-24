مصر | ضبط فني تشغيل لتصنيعه أسلحة نارية والإتجار بها بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط فني تشغيل لتصنيعه أسلحة نارية والإتجار بها بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط فني تشغيل لقيامه بتصنيع أسلحة نارية والإتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام فني تشغيل بإحدى محطات المحولات ومُقيم بدائرة مركز إدفو، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بداخل الورشة المشار إليها، وعثر بحوزته على عدد 5 قطع أسلحة نارية (3 طبنجات و2 فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش وأدوات وأجزاء التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط بندقيتين آليتين ومسدس وفرد خرطوش بميت غمر

ومن ناحية أخرى ضبطت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية، بقرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، 2 بندقية آلية، ومسدس، وفرد خرطوش، و52 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما ضبطت خلال حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة قوات الأمن، اليوم الخميس، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 51،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.

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حبس تاجر مخدرات 15 يوما لحيازته 1500 قرص مخدر

وفي سياق آخر، أصدر قاضي المعارضات، قرارًا بحبس تاجر مخدرات 15 يوما، لحيازته 1500 قرص مخدر في منطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه في أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية- تمكنوا من ضبط "و. س"، 40 سنة، عاطل، وبحوزته 1500 قرص من عقار باركينول المخدر، و100 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمركز أطفيح، وعثر بحوزتهما على بندقيتين "آلية، خرطوش"، وكمية من الذخائر، وكيلو ونصف من مخدر البانجو بقصد الاتجار، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة المركز، وبحوزتهما 1،5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، بندقية آلية، بندقية خرطوش، 119 طلقة أعيرة مختلفة، 3 خزائن بندقية آلية، شريط فارغ لطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.