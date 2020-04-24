مصر | التحقيق مع موظفين بالآثار لتلقيهم رشوة ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيق مع موظفين بالآثار لتلقيهم رشوة ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة بولاق أبو العلا التحقيق مع اثنين موظفين فى قطاع الآثار بمناطق غرب القاهرة وإدارة الأملاك، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقى رشوة 50 ألف جنيه من مالك عقار مقابل التغاطى عن تحرير محضرا ضده بتعديه على حرم أثرى في منطقة بولاق أبو العلا.

فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين بقيام أثنين موظفين بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا – بمنطقة أثرية.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه وإستغلال النفوذ صحة البلاغ وقيام (الموظفين "المشكو فى حقهما") بإستغلال موقعهما الوظيفى فى الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة عن طريق تحرير محاضر تعديات على مناطق آثار نطاق حى بولاق أبوالعلا بالقاهرة وإستصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناءً على تلك المحاضر ثم التفاوض مع مالكى تلك العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات الإزالة عقب الحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأضافت التحريات قيام الموظف الأول بتحرير محضر ضد الشاكى بقيامه ببناء العقار ملكه ملاصقًا لمبنى أثرى ومخالف لإشتراطات البناء بالمناطق الأثرية، وقام برفع المحضر للموظف الثانى بحكم موقعه الوظيفى، والذى قام بدوره بإستصدار قرار إزالة للعقار وعقب ذلك قام الموظف الأول بالتفاوض مع الشاكى لإيقاف قرار الإزالة مؤقتًا بدعوى وجود خطأ بالعنوان وأن العقار غير ملاصق لأى أثر، وتحصل من الشاكى على مبلغ 15 ألف جنيه إقتسمها مع الموظف الثانى وتم إيقاف القرار مؤقتًا، وعقب ذلك طلب المشكو فى حقهما مبلغ 50 ألف جنيه من الشاكى مقابل إلغاء قرار الإزالة وتهديده بتنفيذ الإزالة فى حالة عدم الإستجابة لدفع مبلغ الرشوة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال قيام أحدهما بإستلام مبلغ الرشوة ثلاثون ألف جنيه كجزء من المبلغ المتفق عليه وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ومن ناحية أخرى ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على تشكيل يديره 4 تجار أصحاب شركات للمستلزمات الطبية بمحافظات الشرقية، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وبالاشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وتخصصوا في الاستيلاء على الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة والاتجار بها بالبيع بعد اختلاسها بمعرفة أمين المخزن من عُهدته.

وأسفرت تحريات الهيئة عن عزم المتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة "دراجر"، لأحد المواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز المشار إليه من ذات الأجهزة التي سبق توريدها لوزارة الصحة.