مصر | ضبط متهمين لحيازتهما كمية من الهيروين بالبساتين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين لحيازتهما كمية من الهيروين بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين ("لهما معلومات جنائية مسجلة") حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 300 جرام"- مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، عن قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.

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وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام.