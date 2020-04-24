مصر | ضبط عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من شقة في الأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لسرقته مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين بالازبكية.

أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بميدان رمسيس بدائرة القسم تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة) وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم -سلسلة بدلاية" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات أقر بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته وكذا خاتم وعدد 3 غوايش ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين الكائن بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، وأقر بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع بمحل مصوغات ذهبية كائن بمحافظة الغربية بقيمة مبلغ (11250 جنيه) وشرائه الهاتفان المضبوطان بحوزته بمبلغ (3000 جنيه) وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق مع عصابة سرقة السيارات في البساتين

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فتحت نيابة البساتين الجزئية، أمس الخميس، التحقيق مع متهمين لقيامهما بسرقة السيارات بدائرة القسم، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكيميلة حول نشاط المتهمين الإجرامي كما طالبت باستدعاء المجني عليهما لتعرف على سيارتيهم المبلغ بسرقتها.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم، وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بالقطامية والعمرانية، وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا بقيامهما بتصرفهما في السيارة المُبلغ بسرقتها بالبيع لدى تاجر سيارات- مقيم بالمنيا، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات.

وكشفا عن ارتكابهما 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، حيث تم بإرشادهما ضبط سيارتين بمكان إخفائهما وتصرفهما في السيارة الثالثة بالبيع لذات العميل "سيئ النية" المُشار إلىه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها، وأضاف بعلمه بكون السيارات من متحصلات وقائع سرقة وتم بإرشاده ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.