شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات «النقاهة» بـ«حجر صحي أبوقير» لـ١٦٤.. وخروج ٧٧ من «عزل العجمي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية إلى ١٦٤ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «ميرفت»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى خروج حالتين، الجمعة، بعد تعافيهما تماماً وتماثلهما للشفاء، لافتة إلى أنه بتعافي الحالتين وتماثلهما للشفاء يصل إجمالى الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس حتى الآن ٧٧ حالة.

وأوضحت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافى وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافيا.

وأضافت أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية

مستشفى العجمي المركزي فى الإسكندرية