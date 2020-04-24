شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تنفيذ 18 قرار إزالة لـ«كمبوند فيلات» مخالفة في كرداسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الجيزة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في ظل انتهاج المحافظة خطة إزالة المخالفات الكبيرة أولا لردع المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في إزالة التعديات على الأرضي الزراعية ومواجهتها بصورة حاسمة مؤكدا أنه تم تنفيذ 18 قرار إزالة لـ8 فيلات بكمبوند تحت الإنشاء مقامة بالمخالفة على مساحه 6.5 فدان بنطاق منطقة عزب أبورواش بمركز ومدينة كرداسة وتصل مساحة كل منهم إلى 500 متر، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين إضافة إلى الانتهاء من عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزالة يومية على العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكل المخالفين مشدداً على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وأشار «المحافظ» إلى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية كإجراء رادع للمخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تمت الاستعانة بـ6 معدات جاك هامر ولوادر لسرعة تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض للبدء في إزالة مخالفات جديدة للعقارات المخالفة التي تم رصدها مؤكدا فرض هيبة القانون وردع المخالفين واسترداد حق الدولة، وقد قاد عمليات الإزالة ميدانياً بناء على تكليفات محافظ الجيزة اللواء ياسر سامي رئيس مدينة كرداسة حيث تمت أعمال الإزالة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات.

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