شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 أبراج كهرباء بسبب العواصف بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت العواصف الترابية بالوادي الجديد في سقوط ٣ أبراج كهرباء بالفرافرة في المنطقة ما بين قرية عائشة وقرية عبدالمجيد بمركز الفرافرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق ومحطة مياه الشرب، وذلك في ظل تقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة، وبدأت بالجانب الغربى من المحافظة بمركز الفرافرة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعة المقررة على الطرق السريعة وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتشهد المحافظة حالة من الطوارئ تحسبا لوقوع أزمات أو كوارث نتيجة الطقس غير المستقر، بجانب متابعة أعمال الرش الوقائي وتعقيم المستشفيات والمنشآت العامة للوقاية من فيروس كورونا، وتشديد الإجراءات الاحترازية بعدما تم اكتشاف 13 حالة مصابة بالفيروس بمركز الداخلة.