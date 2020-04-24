شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تُنهي الحجر الصحي على مركب سياحي بالغردقة قادم من جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الجمعة، إجراءات تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على طاقم مركب سياحي سفارى يدعى مارسيليا مكون من ٩ أفراد قادم من جيبوتى، حيث ثبت خلو الطاقم من إصابته بفيروس كورونا المستجد مع إلزام الطاقم بالبقاء في المنزل لمدة ١٤ يوما أخرى.

وأكد مسؤولو مديرية الصحة بالبحر الأحمر أنه تم إخضاع الطاقم للحجر الصحي تنفيذا لتعليمات وضع أي قادمين من خارج البلاد في الحجر للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا وتطبيق إجراءات الحجر الصحى عليهم لمدة أسبوعين.

وتابع مالك المركب السياحي أن جميع فنادق الغردقة مغلقة ولا يوجد فندق يقبل أن يستضيف 9 أفراد لإجراء حجر صحى 14 يوما، مشيرا إلى أن المركب به وحدة أكسجين وتجهيزات طبية، إلى جانب التجهيزات الفندقية كذلك الطاقم لديه شهادة دولية بالحصول على التطعيمات.

كانت إدارة الطب الوقائي قد أرسلت خطابا لمسؤولي ميناء الغردقة البحري بالموافقة على إجراء الحجر الصحي على الطاقم داخل المركب أثناء رسوه أمام الميناء.