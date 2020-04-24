شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن عن إجراء جديد لتسهيل توريد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم التنسيق مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، من أجل إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسهيل استلام القمح من المزارعين ودعوة الرئيس للفلاحين بتوريد أكبر كمية من القمح للدولة خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأكد وزير الزراعة في تصريحات صحفية الجمعة أنه يجري حاليا بحث تفعيل دور الجمعيات الزراعية في القيام باستلام الأقماح والتعاون مع فروع البنك الزراعي ومديريات التموين بالمحافظات من أجل تسهيل إجراءات التوريد، موضحا أن الإنتاجية المتوقعة للقمح هذا العام حوالي 9 ملايين طن وسعر التوريد 700 جنيه للإردب من إجمالي مساحة تبلغ 3.4 مليون فدان قمح.