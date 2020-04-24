شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة عجمي: عودة المصريين العالقين في ضبا خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة غادة عجمي بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الذي أكد لها خلال اتصال تليفوني عودة المصريين العالقين في ضبا خلال يومين.

وكانت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء، تناقش فيها أوضاع المصريين العالقين في ضبا، وطالبت بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو ٣ أسابيع أمام بوابات الميناء.

وأكد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على عودة أبنائها إلى أرض الوطن قريبًا.

وكان العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي، ناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة التدخل والسماح بعودتهم إلى مصر، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو ٣ أسابيع أمام بوابات الميناء، مؤكدين موافقتهم على الخضوع للحجر الصحي ١٤ يومًا للتأكد من خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا.