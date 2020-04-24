شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من بابا الفاتيكان للتهنئة بشهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالًا هاتفيًّا من البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، للتهنئة بشهر رمضان المبارك.

وأعرب البابا فرنسيس عن تهانيه الطيِّبة لشيخ الأزهر وجميعِ المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبات السعيدة على العالَم وقد أصبح خاليًا مِنَ الأوبئة والحروب، وأن تنعم الإنسانيةُ بمزيد من الأمن والاستقرار.

وخلال الاتصال، ناقش شيخ الأزهر والبابا فرنسيس أهمية تعزيز التضامن العالمي في ظل جائحة كورونا، وسبل تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، والدور المأمول من اللجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة، في ظل ما يمر به العالم من أزمات إنسانية.

مِن جانبه، أكد شيخ الأزهر أن البابا فرنسيس أخٌ وصديق مخلص، معربًا عن تقديره واعتزازه بتهنئة أخيه البابا فرنسيس وتمنياته أن تسهم جهودهما سويًّا في نشر قيم التعايش والسلام العالمي.