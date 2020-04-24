شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا انخفاض حاد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا السبت ثانى أيام رمضان، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر ، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

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و يشهد اليوم الجمعة أول يوم رمضان، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطتا خفيفة على مناطق متفرقة، ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ، وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة .