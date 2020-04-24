شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة:التفتيش على 229 منشأة لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمس الخميس، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة أنه تم التفتيش ومتابعة 229 منشأة خلال يوم أمس على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات ، حيث قامت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بالتفتيش ومراجعة استيفاء التطهير الدوري، وتوافر مهمات سلامة العمال في 22 منشأة، وكذا 22 منشأة في سوهاج، و20 منشأة في القاهرة ، و16منشأة في البحيرة ، و15 منشأة في الشرقية، و14 في دمياط ، و10 منشآت في كل من القليوبية ، والمنيا، وكفر الشيخ ، والغربية علي التوالي، والجيزة 9 منشآت ، وأقل من ذلك في باقي المحافظات.

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كما أظهرت التقارير أنه ضمن الـ 20 منشأة بالقاهرة تم الغلق الاحترازي في منشأة واحدة ، وتخفيض العمالة في باقي المنشآت، وفي الإسكندرية تم تخفيض العمل في 22 منشأة بالعمل وردية واحدة ، وفي سوهاج تم غلق احترازي لمنشأة واحدة من ضمن 22 منشأة تم التفتيش عليها.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.