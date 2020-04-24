شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يتلقى اتصالا هاتفيا من ولى عهد أبوظبى للتهنئة بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. Advertisements وخلال الاتصال، أكد سمو الشيخ محمد بن زايد تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً للدور الذى يقوده الأزهر الشريف فى نشر علوم الدين وثقافة التسامح والسلا. من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على هذه التهنئة الكريمة، متمنياً لسموه ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وإخوانه حكام الإمارات ولدولة الإمارات وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، الخير والتقدم والرخاء، داعيا الله تعالي أن يكون قدوم هذا الشهر الكريم فاتحة خير علي البشرية كلها وقد عاد للعالم أمنه واستقراره وسلامته.

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