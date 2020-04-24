أمن القاهرة ينقل مواطن من ذوى الاحتاجات الخاصة للمستشفى لإجراء عملية جراحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت أجهزة الأمن بالقاهرة، مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة الى المستشفى، بعدما استنجد بهم لتوفير مكان له لإجراء عملية جراحية، وذلك فى إستجابة فورية لطلب أحد المواطنين وقام أمن القاهرة بتوجه مأمورية لنقل المذكور والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية.
وتبلغ لغرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين (ذوى الإحتياجات الخاصة- مقيم بمنطقة عين شمس) طلب مساعدته فى تدبير مكان لنجله "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بإحدى المستشفيات، نظراً لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنيةصحبة أحد ضباط إدارة حقوق الإنسان بالمديرية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق لنقل المذكور إلى إحدى المستشفيات الحكومية وإنهاء إجراءات حجزه بها وإجراء العملية له، وقد وجه المواطن الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لطلبه ونقل نجله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية له.
تأتى تلك الجهود ، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.
وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .
وعلى الفورانتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى ، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.
وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة، استاجوا لمسنة و مساعدتها ونقلها الى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.
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