شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة ينقل مواطن من ذوى الاحتاجات الخاصة للمستشفى لإجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت أجهزة الأمن بالقاهرة، مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة الى المستشفى، بعدما استنجد بهم لتوفير مكان له لإجراء عملية جراحية، وذلك فى إستجابة فورية لطلب أحد المواطنين وقام أمن القاهرة بتوجه مأمورية لنقل المذكور والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية.

وتبلغ لغرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين (ذوى الإحتياجات الخاصة- مقيم بمنطقة عين شمس) طلب مساعدته فى تدبير مكان لنجله "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بإحدى المستشفيات، نظراً لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنيةصحبة أحد ضباط إدارة حقوق الإنسان بالمديرية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق لنقل المذكور إلى إحدى المستشفيات الحكومية وإنهاء إجراءات حجزه بها وإجراء العملية له، وقد وجه المواطن الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لطلبه ونقل نجله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية له.

تأتى تلك الجهود ، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.