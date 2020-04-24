شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر : خروج 4 دوائر بخطوط نقل الكهرباء بسبب العاصفة والخدمة لم تتأثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 4 دوائر جهد 220 تعرضوا للخروج و الفصل الاضطرارى بسبب العاصفة الترابية اجتاحت البلاد منذ فجر اليوم، مؤكدًا أنه رغم خروج الدوائر إلا أن ذلك لم يوثر على استقرار التيار الكهربائى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه على الفور تم تحويل هذه الدوائر على خطوط بديلة لضمان استقرار التيار الكهربائى ، موضحاً أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لديها خطة طوارئ دائما لعدم تأثر شبكة توزيع الكهرباء بأى أعطال فنية بخطوط النقل سواء الجهد العالى أو المنخفض.

وكان الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن الشبكة القومية للكهرباء لم تتأثر حتى الآن بالعاصفة الترابية التى تشهدها البلاد، موكداً أن شبكة توزيع الكهرباء مستقرة ولا توجد أى انقطاعات فى جميع انحاء الجمهورية بسبب التقلبات المناخية.

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وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء أعدت خطة منذ الإعلان عن التوقعات بالتقلبات المناخية و إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أى انقطااعات تنتج عن العاصفة الترابية.

وأشار حمزة ، إلى أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة رغم فرض حظر التجوال ، موكداً أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة و عدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء ساعات الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.