شكرا لقرائتكم خبر عن جدعنة المصريين صاحب مخبز بالقاهرة يوفر الخبز مجانا للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر العديد من المبادرات التى أطلقتها مؤسسات الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة بتوفير مصدر رزق بديل لهم بعد تضررهم من توقف العمل بسبب فيروس كورونا وخوفا من تفشيه فى البلاد وفى محافظة القاهرة خرج احمد يحيي ، مسول البيع بمخبز بمنطقة الدسوقي بحلوان لكى يدعم العمالة غير المنتظمة كمبادرة فردية منه لدعم المواطنين لمن ليس لها مصدر رزق لكى توفر المواد الغذائية لأسرتهم ليدعم كل فرد بخبزين من العيش الحر يوميا.

رصدت كاميرا فيديو الخليج 365 لقاء مع احمد يحيي مسول البيع ان صاحب مخبز العيش، أن الفكرة جاءت له بعد توقف أعمال عدد كبير من المواطنين البسطاء بسبب أزمة كورونا فقرر أن يساعدهم فى حدود استطاعته وهو توفير لكل فرد خبزين مجانا يوميا.

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وأضاف أنه قام بوضع ملصقات وورق بجوار المخبز لكي يعلم المواطنين أنه يقوم بتوزيع خبز مجانا حتى نهاية أزمة كورونا ورفع الحظر وعودة الأمور إلى طبيعتها من جديد.

وأكد أنه منذ بداية المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين يوميا يلجأ إليه عدد كبير لكي يحصل على الخبز الخر مجانا، مضيفا قائلا: مهما كان عدد الأسر والكمية التى يحتاجونها، سأعطيها لهم دون مقابل كنوع من مساعدة المواطنين لبعضهم فى ظل هذه الأزمة