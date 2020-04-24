سفارة مصر بكينيا: تسيير رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العالقين 30 أبريل الجارى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة مصر بنيروبي عن قيام شركة "إير كايرو" (Air Cairo) بتسيير رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العالقين في كينيا يوم الخميس الموافق 30 أبريل الجارى بخط سير "القاهرة - أديس أبابا - نيروبي - مرسي علم".

ياتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لإعادة المواطنين المصريين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن .

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واوضحت السفارة - عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة - بانه قد تقرر على أن يتم سداد قيمة تذكرة السفر التي تشمل كذلك قيمة تكلفة الحجر الصحي (750 ج.م. للغرفة المزدوجة للفرد في الليلة الواحدة - 1500 ج.م. للغرفة الفردية فى الليلة الواحدة ولمدة 14 يوماً) من خلال الموقع الإلكتروني لشركة طيران "إير كايرو" عبر الرابط التالي "www.flyaircairo.com" (سيتم إدراج الرحلة على الموقع خلال الساعات القليلة المقبلة) أو من خلال السداد مباشرةً في مقر الشركة بالقاهرة (الكائن في 6 شارع الصفا خلف النساجون الشرقيون بمساكن شيراتون)، علماً بأن الشركة ملتزمة بقبول الحجوزات من المواطنين العالقين الواردة أسمائهم وبياناتهم في القائمة التي أرسلتهم لها السفارة، وإلا سيتم رفض الحجز، كما أن الشركة لن تتمكن من رد المبالغ المدفوعة للحجوزات المرفوضة إلا بعد مرور 45 يوماً .



وأشارت إلى انه فيما يتعلق بالمواطنين العالقين المتواجدين حالياً خارج العاصمة نيروبي (Nairobi Metropolitan Area) من الذين سبق لهم موافاة السفارة بأسمائهم وبياناتهم، فإن البعثة تعمل بالتنسيق مع الجهات الكينية المعنية لإصدار تصاريح نقلهم من المقاطعات الكينية المختلفة المتواجدين بها إلى نيروبي، وسيتم التواصل معهم لإفادتهم بالترتيبات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، تمهيداً لمغادرتهم على متن الرحلة الاستثنائية المشار إليها عقب استكمالهم إجراءات الحجز مع شركة الطيران المذكورة .