شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج في زمن الكورونا .. عقد قران بالكمامات والكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الزواج فى زمن كورونا " أصبح مختلفا في كل تفاصيله عن ما قبل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خاصة فى ظل تحذير منظمة الصحة العالمية بضرورة تجنب أماكن التجمعات وضرورة البقاء فى المنزل إلا أن " حسن " و" هند " قررا أن يعقدا قرانهما في ظل هذه الظروف لكنهما اتفقا علي أن يتخذا جميع الإجراءات الوقائية خلال تواجدهما في مكتب المأذون الشرعي محمد البيه الذي دشن مبادرة لدعم الممرضات والممرضين تقديرا لدورهم في محاربة فيروس كورونا بعقد قرانهم دون أي رسوم .

وقال العريس " حسن علي حسن " قررت أن أتخذ خطوة في حياتي وأسعد خطيبتي ونعقد القران رغم الخوف من عدوي فيروس كورورنا لكننا اتفقنا علي الالتزام بالنصائح والتوجيهات الطبية الصادرة لتجنب الإصابة بالمرض وقمنا بارتداء الكمامات ووزعنا علي المعازيم كمامات وكحول واقتصر الحضور علي 5 أشخاص من أقاربنا فقط واعتذرنا لباقي العائلتين بسبب ظروف كورونا خوفا علي سلامة وأمان المعازيم

وأضاف حسن الذي شجعني علي عقد القران في هذا التوقيت هي مبادرة المأذون الشرعي محمد البيه بدعم الطاقم الطبي بعقد قرانهم مجانا وخطيبتي ممرضة في مستشفي التأمين الصحي فاتصلنا به ورحب بنا وهو أيضا طلب مننا عدم حضور عدد كبير من العائلتين أثناء عقد القران وأن يرتدي كل الحضور كمامات .

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وقالت العروسة هند أحمد " ممرضة " فوجئت بخطيبي يخبرني أنه توجد مباردة من مأذون شرعي بعدم تحصيل أي رسوم من الممرضين الراغبين في عقد قرانهم ورحبت بالفكرة وقررنا أن نعقد القران ولكن بشكل مختلف وقمنا بارتداء الكمامات واحضرنا معنا كمامات للمعازيم .

وأكد المأذون الشرعي محمد البيه فكرت أن أدعم الممرضين والممرضات واطلقت مبادرة كهدية لهؤلاء الأبطال وهي عقد قران الممرضين والممرضات دون أي رسوم ولم أتقاضى أي أتعاب منهم نهائيا مقابل عقود القران التى سأعقدها حتي نهاية عام 2020.

وأكد المأذون الشرعي أن تلك المبادرة أقل شيئ استطيع اقدمه لهم كهدية مني لهم ورمز تعبيري عن شكره لجميع الممرضين والممرضات .