شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والاثار تٌقصر جولاتها الافتراضية على الاثنين والخميس خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة السياحة والاثار أنها سوف تواصل إطلاق الجولات الافتراضية والإرشادية المصورة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة الزيارة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسوف يتم إطلاق هذه الجولات طوال شهر رمضان الكريم خلال يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتضمن محتوى تلك الجولات زيارة لأثر إسلامي او شرح لقطع أثرية إسلامية في أحد المتاحف الموجوده في مصر.

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وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك. وكانت الوزارة اطلقت امس زيارة افتراضية لمقبرة الاخوين بسقارة ايضا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.