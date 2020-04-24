شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب موسيقية جامعة حلوان يحتفون بالشهر الفضيل بأغنية رمضان جانا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان اغنية "رمضان جانا" على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن السعادة والاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك في عمل فنى من ابدع في تقديمه طلاب الكلية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية.

وقدم طلاب كلية التربية الموسيقية اغنية رمضان جانا بتوزيع موسيقى جديد للإعلان عن قدوم الشهر الفضيل و تعد من أجمل الأغنيات وأكثرها شهرة فى المجتمع المصرى والعربى والتي قدمها قديماً الفنان محمد عبد المطلب.

جدير بالذكر أن كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان طرحت اغنية "رمضان جانا" على اليوتيوب ومواقع التواصل قبل ساعات من قدوم شهر رمضان المبارك، من غناء المطرب والملحن رامي حاتم بالفرقة الثانية بالكلية، والتوزيع الموسيقى ابراهيم عواد.

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وكان قدم طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور كرم ملاك عميد الكلية سيمفونية جماعية لموسيقي إبداعية من منازلهم دعماً لحملة الدولة للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء في منازلهم تحت شعار #خليك في البيت، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأدى طلاب كلية التربية الموسيقية المقطوعة الموسيقية من المنزل أون لاين وهي من تأليف وقيادة يوسف مؤنس بالفرقة الثانية، وتم عرضها على صفحة الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي حظي بإعجاب وتفاعل كبير من الشباب والجمهور المصري في رسالة يؤكدون فيها على أنه لاحدود ولاقيود للإبداع مقدمين بعزفهم دعوة فنية للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء فى منازلهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة ، على أهمية الموسيقى كلغة عالمية ونتاج لثقافات مختلفة سعى البشر لتطويرها على مر العصور تنعكس على ثقافات الشعوب، مشيداً بأداء طلاب كلية التربية الموسيقية، مشيرًا إلي أن المصري متذوق للفن والموسيقى بصورة مميزة وهو فنان بالفطرة يقدر كل ما هو جميل ويعشق كل ما يسمو بالروح والوجدان.