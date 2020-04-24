شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة: إزالة فورية لمخالفة بناء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بالدور الرابع علوي بالمخالفة للاشتراطات وبدون ترخيص بالمجاورة 13 بالحى الثالث بمدينة دمياط الجديدة، مضيفاً أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكب المخالفة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد علي الإدارات المعنية بجهاز المدينة بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويليهم إلى النيابة العسكرية.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه لا تهاون في التعامل مع المخالفات بالمدينة، وذلك حرصاً من جهاز مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، وردع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قد تفقد عددا من المواقع بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكافة المناطق الخضراء، والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٩٢٣) لسنة ٢٠٢٠م.

وأكد رئيس الجهاز إستمرار غلق الحدائق العامة، وكذا كافة المسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية، حتى الانتهاء من أعياد الربيع، منعا للتجمعات .

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وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ علي صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

كانت أجهزة المدن الجديدة قررت اتخاذ العديد. من الإجراءات الاحترازية والقرارات لمواجهة حدوث أي تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم غدا، حيث قرر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، غمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .