استهلك صح واستغل فلوسك صح.. مسابقة جهاز تنظيم الكهرباء لخفض "الفاتورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مسابقة شهر رمضان المبارك، بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال ، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنة بشهرى مارس و أبريل. و نشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الجمعة شروط المسابقة و الجوائز و طريقة التسجيل بالمسابقة ، وفيما يلى تفاصيل المسابقة : شروط المسابقة: 1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل. 2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل . 3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء. Advertisements 4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة. 5-سيتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز. 6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك. جوائز المسابقة (لمبات ليد .......و مفاجات لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%). سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل.طريقة التسجيل في المسابقة: ارسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك اوعلى العنوان الالكتروني التالي: [email protected]

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