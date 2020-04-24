شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال رمضان» يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم رصد هلال شهر رمضان المبارك الصغير بالأفق الغربي في الوطن العرب،ي بعد غروب شمس الجمعة 24 أبريل 2020، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب، وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو فقط العين المجردة، فيمكن ملاحظة الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت، عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وكان القمر وقع في الاقتران صبيحة يوم الخميس 23 أبريل عند الساعة ( 2:26 صباحا بتوقيت جرينتش).

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ويوما بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر وهو في طريقة نحو مرحلة التربيع الأول ، وبمراقبتة خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية في ليالي رمضان .

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود القمر أو غروبه في وقت مبكر، فضوء القمر عادة يطمس الأضواء الطبيعية في السماء.