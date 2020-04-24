شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز طيبة الجديدة: تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بأن حملة ممثلة من الإدارات المعنية، قامت بتعقيم وتطهير الأماكن الحيوية بالمدينة، ومنها ( البنك الأهلي - بنك مصر - مستشفى شفاء الأورمان - مكتب البريد)، وذلك حرصاً من جهاز مدينة طيبة الجديدة على صحة وحماية المواطنين بالمدينة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، استمرار حملات التطهير والتعقيم لتشمل المدينة بأكلمها، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس مصطفى سعيد أحمد، إلى أنه تم التنبيه على مسئولى الشركات العاملة بمشروعات المدينة، بضرورة دفع العمل بالمواقع المختلفة، مع إتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

كان المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، قد أكد أن المدينة تشهد طفرة مميزة وإقبال كبير من المستثمرين بمختلف المجالات لإقامة مشروعات متنوعة داخلها لخدمة أبناء الأقصر والصعيد، حيث أن الخطة الإستثمارية لطيبة الجديدة تقدر بنحو 412 مليون جنيه للعام المالى الجارى، والتى تشمل ترفيق المرحلة الأولى من توسعات المدينة التى تم إقرارها مؤخرًا على مساحة 6050 فدانا.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم الإنتهاء خلال الفترة الماضية من تنفيذ 6912 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 800 مليون جنيه، وكذلك يجرى الإنتهاء من تسليم 1700 وحدة إسكان اجتماعى بنهاية شهر ديسمبر الجاري، بخلاف 1700 وحدة أخرى تم الإنتهاء بالفعل، كما تقدم مؤخراً أكثر من 30 مستثمر لجهاز المدينة لإقامة عدد من المشروعات الخدمية لصالح أبناء المدينة خلال الفترة المقبلة ويجري حالياً مراجعتها وتوفير اللازم لها.

وأكد المهندس مصطفى سعيد، أن مدينة طيبة الجديدة تضم حوالي 33 فدان مخصصة كأراضي تجارية وخدمية وتنشر في كافة الأحياء المختلفة، وجميعها كاملة الترفيق وجاهزة على التخصيص للجميع، مشدداً علي أنه تم تقسيمها بمساحات من 300 متر مربع وحتى 5 آلاف متر مربع، وتتضمن أيضاً منطقة أرض معارض مقسمة إلى 20 قطعة أرض بمساحة 9 آلاف متر للقطعة الواحدة.