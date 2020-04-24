شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء : الشبكة لم تتأثر حتى الان بالعاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشبكة القومية للكهرباء لم تتأثر حتى الأن بالعاصفة الترابية التى تشهدها البلاد ، موكداً أن شبكة توزيع الكهرباء مستقرة ولا توجد أى انقطاعات فى جميع انحاء الجمهورية بسبب التقلبات المناخية.

و أضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء اعدت خطة منذ الإعلان عن التوقعات بالتقلبات المناخية و إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أى انقطااعات تنتج عن العاصفة الترابية.

وتابع حمزة ، قائلا أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 ، لافتاً إلى أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء أستعدت لشهر رمضان المبارك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين و معالجة و مراجعة جميع الخطوط قبل بداية الشهر الكريم.

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و أشار حمزة ، إلى أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة رغم فرض حظر التجوال ، موكداً أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة و عدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء ساعات الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.

و قال حمزة ، أن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ6 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً.