شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمى بين " علوم وصيدلة " حلوان لاستخدام النانوتكنولوجي لإنتاج مطهر نانومترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون كلية العلوم مع كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم والدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة ،بالعمل على مشروع بحثى يهدف إلى إنتاج مطهر فعال لمركب صيدلي باستخدام تقنية النانوتكنولوجى بغرض استخدامه كمطهر طويل المدى للأيدى وذلك نظرًا لما يمر به العالم فى وقتنا الحاضر من جائحة كورونا المعروفة عالميا بـ (19-COVID) و المتسبب فيها فيروس كورونا المستجد ولما تمثله هذه الجائحة من خطر كبير على سكان العالم نتيجة لسرعة انتشار الفيروس بين الأشخاص وكذلك الطاقم الطبى المشرف على علاج المصابين لهذا الفيروس.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يشتمل البحث على انتاج مركبات الرامينوليبيدات Rhamnolipids التى لها خواص رغوية مشابه للصابون ويتم إنتاجها من خلال بكتيريا غير ضارة للإنسان تحت إشراف فريق بحثى من كلية العلوم، ثم استخدام هذه المركبات لإنتاج مركب صيدلى نانومترى تحت إشراف فريق بحثى من كلية الصيدلة، وسيقوم فريق كلية صيدلة أيضا بالتعاون مع د. ايناس محمود مصطفى بهيئة الطاقة الذرية على إجراء اختبارات السلامة والسمية لهذا المركب الصيدلى وذلك لضمان سلامة استخدامه بواسطة الأطباء وعموم افراد الشعب.

ولقد اثبتت الأبحاث السابقة أن لمركبات الرامينوليبيدات Rhamnolipids نشاط فعال ضد الفيروسات المغلفة مثل (HSV1 ) و (HSV2)، وذلك لقدرتها على اذابة الغلاف الدهنى للفيروس والحث على التغيرات بالبروتينات المتواجدة بالغلاف الخارجى والمسئولة عن أحداث العدوى الفيروسية ومن ثم القضاء على الفيروس، وحيث أن فيروس كورونا المستجد يعد أيضا من الفيروسات المغلفة حيث أن له غلاف دهنى مزدوج وكذلك بعض المستقبلات البروتينية والمسئولة عن حدوث العدوى الفيروسية المماثلة لفيروسات و(HSV2 (و(HSV1 (فمن المتوقع القضاء عليه أيضا.

وعلى ذلك يتوقع الفريق البحثى من كلتا الكليتيتن بقدرة هذا المنتج الصيدلى على احتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد بمصرنا الحبيب، وسيقوم الفريق البحثى بكلية الصيدلة بإجراء الدراسات الاحصائية الخاصة بسلامة وأمان وفاعلية هذا المنتج الصيدلى بعد تجربة الاستخدام الأولى لهذا المنتج بواسطة الفريق الطبى بكلية الطب جامعة حلوان.

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ويتكون الفريق البحثى بكلية الصيدلة من الدكتورة ياسمين أبوزيد، مدرس بقسم الصيدلانيات ، بالتعاون مع المعيدين بقسم الصيدلانيات نرمين رفعت ،جهاد الخولى ،نديم أشرف ،دعاء محمد.

ويضم الفريق البحثى بكلية العلوم كل من الدكتورة مروى رضا عبد السلام المدرس بقسم النبات والميكروبيولوجي ، الدكتورة منار سليم فوده ،المدرس بقسم الكيمياء ، د . احمد حسن فراج مدرس بقسم النبات والميكروبيولوجي ،بالاشتراك مع عدد من المعيدين بالكلية.