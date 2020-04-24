شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع حملات التطهير بقرية كفر العجمي المعزولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات النظافة والتطهير والتعقيم بقرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا لليوم التاسع على التوالي، الخاضعة للعزل الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم توفير سيارة لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعدم تراكمها، لافتًا أن سيارة القمامة يتم تعقيمها وتطهيرها بالمطهرات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشددًا باستمرار أعمال التطهير على مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

يذكر أنه تم عزل القرية منذ 9 أيام بناء على قرار صدر من محافظ كفرالشيخ، بعد إصابة عدد من أبناء القرية بفيروس كورونا المستجد.