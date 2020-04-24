شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة «المصرية – الإسبانية» تكشف عن تابوت من شجر الجميز يعود للأسرة الـ17 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية العاملة في منطقة ذراع أبوالنجا بالأقصر، برئاسة د. خوسيه جالان، في الكشف عن تابوت خشبي من الأسرة السابعة عشرة (حوالي 1600 قبل الميلاد).

وقال د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الموسم التاسع عشر لأعمال البعثة بدأ في 2020 أمام الفناء المفتوح للمقبرة رقم TT 11 للمدعو «جحوتي»، وقد تم العثور على التابوت بالقرب من مقصورة مصنوعة من الطوب اللبن، وبجواره العديد من الأثاث الجنائزية.

يبلغ مقاس التابوت 1.75 × 0.33 م، وتم صنعه من الخشب من قطعة واحدة من شجر الجميز وطلائه بطبقة من الملاط الأبيض، بينما تم طلاؤه من الداخل باللون الأحمر.

عثر على مومياء لامرأة تبلغ من العمر 15/16 سنة، داخل التابوت، ملقاة على جنبها الأيمن، في حالة سيئة من الحفظ، وترتدي حلقتين في إحدى أذنيها بشكل حلزوني ومغلفة بورقة معدنية رقيقة ربما نحاسية.

وأضاف محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن البعثة عثرت على 4 قلادات مربوطة ببعضها البعض بمشبك خزفي على صدر المومياء؛ القلادة الأولي يبلغ طولها 70 سم، وهي تتكون من خرز دائري مزخرف باللون الأزرق الداكن والفاتح.

القلادة الثانية طولها يبلغ 62 سم، وهي مصنوعة من القيشاني الأخضر والخرز الزجاجي، أما القلادة الثالثة فهي الأكثر جمالا ويبلغ طولها 61 سم وهي مصنوعة من 74 قطعة تجمع بين حبات الامتيست والكورنيلي والكهرمان والزجاج الأزرق والكوارتز. وهي تحتوي على جعرانين، واحد منهما على هيئة الإله حورس و5 تمائم من القيشاني، وتتكون القلادة الرابعة من عدة سلاسل من خرز القيشاني مرتبطة ببعضها البعض بحلقة تجمع بين جميع الخيوط.

وفي الجانب الآخر من المقصورة، تم العثور على تابوت صغير مصنوع من الطين مغلقا ومربوطا بسلسلة، بداخله أربعة تماثيل أوشابتي خشبية ملفوفة بلفائف كتانية، مكتوب على أحدهما كتابة هيراطقية تحدد اسم صاحبه «أوزيريس (=المتوفى) جحوتي»، الذي عاش في الأسرة السابعة عشرة (حوالي 1600 قبل الميلاد).

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وأشار الدكتور جالان إلى أن البعثة توصلت أيضا في نفس المنطقة إلى بئر للدفن بداخلها زوج من الصنادل الجلدية مصبوغة باللون الأحمر الزاهي، وزوج من الكرات الجلدية مربوطة ببعضها البعض بخيوط، تعود إلى الأسرة السابعة عشرة، وزوج من القطط، ووعل ووردة، جميعها في حالة جيدة من الحفظ، ومن المرجح أن تلك الأشياء تخص امرأة كانت تستخدمها للرياضة أو كجزء من الرقص، وذلك وفقا لتصويرات الحياة اليومية في مقابر بني حسن من الأسرة الثانية عشرة.