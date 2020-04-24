شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. فرض العزل المنزلي على شارع بقرية دملو ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت محافظة القليوبية العزل المنزلي الإجباري على شارع المحطة بقرية دملو مركز بنها، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الشارع إلى حالتين، وارتفع إجمالي الحالات داخل القرية إلى 3 حالات إيجابية و5 حالات مشتبه في إصابتهم بينهم حالتان ثبتت سلبيتهما.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عملية فرض الحظر والحجر بالشارع، والذي تقرر غلقه بالكامل، بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلًا تضم 60 أسرة داخل الشارع.

وأكد مصدر مسؤول داخل ديوان عام محافظة القليوبية أنه تم التنبيه على قاطني الشارع بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم، وفرض كردون أمني لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين، مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل، وتوفير كل احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن، وتطوع الشباب داخل القرية.

وقال المصدر إن الكردون الأمني يضم الشرطة والوحدة المحلية والإدارة الصحية وغير مسموح لأحد بتخطيه، سواء للدخول أو الخروج، وستجرى ملاحظة حالات المخالطين يوميًا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية، وفي حال ثبوت أي إصابات سيجرى نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل، مؤكدًا توافر كل الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر والمعيشة لهم خلال فترة العزل والمقررة 14 يومًا.