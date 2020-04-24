شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع حملات تطهير قرية الزعفران الخاضعة للعزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال التطهير والتعقيم بقرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول الخاضعة للعزل الصحي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن وزارة الصحة وفرت فرق لتحليل الأشخاص المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، ويقدر عدد الأسر في المنطقة المعزولة بـ 600 أسرة، بالإضافة إلى توافر كافة الأدوات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم في الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ قد أصدر القرار رقم ( 406) لسنة 2020م، بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول، وحدودها، «الحد البحري» الطريق الاسفلتي بداية من ماكينة الري على بحر تيرة حتي بداية الطريق الدائري المؤدي إلى السوق ثم حوشة 18، 19، «الحد القبلي» بداية من ماكينة الري على بحيرة تيرة ونهاية الحيز على طريق ترابي مشترك مع حوشة 45، 54، «الحد الشرقي» بحر تيرة ابشان_ الحامول، «الحد الغربي» امتداد الطريق الدائري ثم حدود حوشة 29، 37، 47 «، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.