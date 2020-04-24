شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «التعليم العالي» بسرعة صرف الزيادات القانونية بمكافأة أطباء الامتياز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة الأطباء كلًا من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام عبدالغفار، بسرعة صرف الزيادات القانونية بمكافأة أطباء الامتياز، وذلك حسب توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بحقهم بقيمة 80%، من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب مع صرف الفروق المستحقة لكل منهم بأثر رجعي.

وأشارت النقابة، في مخاطبتها للوزارة، لأحكام القوانين التي تنص على: القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقد نصت المادة رقم 3 مكرر، المضافة على: «يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباری مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة بهذا الشأن».

كما نصت المادة الرابعة من القانون على «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، وبالتالي تصبح هذه المادة واجبة النفاذ من اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية (أي اعتبارا من 30 سبتمبر 2019)، وبالإشارة لما نشر بوسائل الإعلام المختلفة بتوجيهات رئيس الجمهورية نحو صرف الزيادات المستحقة للأطباء الامتياز: «نحيط علمكم بورود العديد من شكاوى الأطباء الامتياز التي تفيد بعدم صرف الزيادة القانونية المقررة لهم بالمكافأة حتى الآن».

وطالبت النقابة باتخاذ ما يلزم نحو قيام جميع كليات الطب بصرف مكافأة أطباء الامتياز بقيمة تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، مع صرف الفروق المستحقة لكل منهم بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 30 سبتمبر 2019 تطبيقا لنص القانون المشار إليه.

في سياق موازٍ، تقدم الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، بـ«التحية والتقدير والشكر للمجاهدين من أطبائنا المرابضين على جبهة المواجهة مع الوباء اللعين في ظل الظروف والإمكانيات المتاحة»، لافتا إلى أن «الكل يؤدي واجبه على الوجه الأكمل دونما تقصير أو تخاذل في مهمتهم القومية».

وأضاف «خيري»: «والنقابة تحاول جاهدة تقديم الدعم والمساندة في كل المشكلات والعقبات التي تواجه الأطباء بالتواصل مع كل الجهات والمسؤولين على كل المستويات وستظل داعمة ومعضدة لكل مطالبكم، سواء الخاصة ببيئة العمل نفسها أو بحقوقكم المادية».

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