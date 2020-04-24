شكرا لقرائتكم خبر عن محضر غلق إداري لمقام الشيخ حسين الصيرفي بالسويس وإحالته للنيابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرّر حي السويس محضر غلق إداري لمقام الشيخ حسين الصيرفي، حمل رقم 129 لسنة 2020، وإحالة المحضر للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار بنقل الرفات، تمهيدا لهدم المقام والغرفة بالمنزل المكون من دور واحد، والتي تشكل خطورة على العقارات المجاورة والمارة.

وينتظر الحي قرار النيابة العامة بالسماح بفتح مقام الشيخ حسين الصيرفي ونقل الرفات، وذلك عقب حدوث هبوط أرضى وتصدع بالمقام وانهيار السقف وجدران البناية التي يقع داخلها المقام، وسط العقارات السكنية.

وكان الأهالي بميدان الكسارة أبلغوا حي السويس بظهور تصدع بالغرفة التي تحوي المقام، الكائن بضاحية الغريب.

وبعد المعاينة، أصدر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، قرارًا بتشكيل لجنة ضمت أمل إبراهيم، رئيس الحي، ومديري الصحة والأوقاف ومرفق الإسعاف، ومسؤولي التنظيم والإدارة والمشروعات والفنيين بالحي ومديرية الإسكان.

غلق مقام الشيخ الصيرفي في السويس

غلق مقام الشيخ الصيرفي في السويس

موقع بناء المقام بين العقارات يشكل خطورة عليها