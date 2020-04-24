شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ38 لتحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفاع والإنتاج الحربي، برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليُمن والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها شعب مصر العظيم في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد في السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة والوطنية.

رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر.

وكل عام وسيادتكم بخير.

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كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصُّناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.