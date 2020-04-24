شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: ورثة مصري يحصلون على مستحقات فترة عمله بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تمكن من متابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفى «م .ع. أ»، الذي كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وبلغت إجمالها 156 ألفا و637 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 657 ألفا و875 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: «إن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفى (م .ع. أ)، الذي كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول».

وقال إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أكد أن المكتب قام بالتواصل مع المسؤولين بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وأفادوا بأن مستحقات الورثة تتضمن 31 ألفًا و637 ريالًا سعوديًا، فضلًا عن 125 ألف ريـال قيمة وثيقة تأمين على الحياة، ليصبح إجمالي المبلغ 156 ألفًا و637 ريالًا، وتم إيداعه بحساب مستحقات ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية التابع للسفارة المصرية بالرياض لحين تسلّمه من الورثة الذين تم الاتصال بهم للتوجه إلى البنك لتقديم إعلام الوراثة وتسلّم المستحقات التي توازي 657 ألفًا و875 جنيهًا مصريًا تقريبًا.